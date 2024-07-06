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Франция добилась уникального достижения на Евро-2024

Сборная Франции вышла в полуфинал Евро-2024, ни разу не забив с игры

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Wolfgang Rattay/REUTERS

Национальная сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2024, ни разу не поразив ворота соперников с игры. Об этом сообщает Sport24.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

Ранее в 1/8 финала французы обыграли Бельгию (1:0) благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена, а на групповой стадии сыграли вничью с Нидерландами (0:0), обыграли Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера, а также разошлись миром с Польшей (1:1), где единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе. Такого на чемпионатах Европы ранее не случалось.

В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее Килиан Мбаппе призвал не сравнивать его с Криштиану Роналду.

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