Легенда сборной Германии Кросс завершил карьеру

Немецкий футболист Тони Кросс провел последний матч в своей карьере, сыграв за сборную Германии в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Испании.

34-летний хавбек объявил об уходе из футбола после клубного сезона-2023/24. Ради выступления на чемпионате Европы — 2024 Кросс вернулся в национальную сборную, объявив, что турнир станет для него последним в карьере.

За карьеру Кроос провел больше 800 матчей, шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четырежды стал чемпионом Испании. В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 2014 года.

5 июля Германия проиграла Испании. Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился, Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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