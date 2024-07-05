Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда сборной Германии Кросс завершил карьеру

Тони Кросс провел последний матч в профессиональной карьере

close
100%
Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий футболист Тони Кросс провел последний матч в своей карьере, сыграв за сборную Германии в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Испании.

34-летний хавбек объявил об уходе из футбола после клубного сезона-2023/24. Ради выступления на чемпионате Европы — 2024 Кросс вернулся в национальную сборную, объявив, что турнир станет для него последним в карьере.

За карьеру Кроос провел больше 800 матчей, шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четырежды стал чемпионом Испании. В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 2014 года.

5 июля Германия проиграла Испании. Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился, Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее УЕФА оштрафовал и дисквалифицировал Беллингема за жест у паха.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами