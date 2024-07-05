Роналду и Мбаппе сыграют с первых минут в матче Португалии и Франции

Сборные Португалии и Франции объявили стартовые составы на матч четвертьфинала чемпионата Европы — 2024. С первых минут сыграют португальский нападающий Криштиану Роналду и французский форвард Килиан Мбаппе.

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Витинья, Паилинья, Фернандеш, Силва, Леау, Роналду.

Франция: Меньян, Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Камавинга, Тчуамени, Канте, Гризманн, Мбаппе, Коло-Муани.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее Мбаппе призвал не сравнивать его с Роналду.