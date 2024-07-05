Трусову обвинили в пиаре и попытке привлечения внимания из-за возобновления карьеры

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что ему пока сложно комментировать потенциальное возвращение российской фигуристки Александры Трусовой на соревновательный лед. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это тема серьезная. Давайте будем комментировать конкретный выход на лед, конкретное выступление. Пока эта вся история относится к пиару и привлечению внимания в летний период. Потому эту тему я не комментирую. С удовольствием выскажусь по ней после первых прокатов и выступлений на этапах Кубка России», — заявил Авербух.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.

Ранее Яна Рудковская рассказала о тренировках Трусовой в академии Евгения Плющенко.