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Стало известно, какую сумму требовали шантажисты у семьи Шумахера

Bild: шантажисты требовали у семьи гонщика Шумахера €15 млн

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Victor R. Caivano/AP

Немецкая полиция арестовала четырех человек по делу о шантаже семьи легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает издание Bild.

Последний задержанный ранее работал в службе безопасности семьи гонщика. В его задачи входила оцифровка частных фотографий гонщика и его близких, а также передача информации сообщникам. Шантажисты в общей сумме требовали от семьи Шумахера €15 млн.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1». В декабре 2013 года он получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

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