Захарян рассказал о своем настрое на новый сезон в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» и национальной команды России Арсен Захарян высказался о своем настрое на предстоящий сезон, который станет для него вторым в испанской Ла Лиге.

«Как настрой на сезон? Отличный, отличный!» — цитирует полузащитника сборной России Legalbet.

Захарян во время отпуска прибыл в Москву и посетил матч первого тура Братского кубка-2024 между столичным «Динамо» и сербским «Партизаном» из Белграда (2:2, 2-4 – по пенальти).

Полузащитник перебрался в испанский «Реал Сосьедад» на старте прошлого сезона как раз из московского «Динамо» и отметился одним голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании, проведя 29 встреч. Также он в составе баскского клуба принял участие в пяти матчах Лиги чемпионов и шести играх национального Кубка короля.

21-летний футболист до продажи в Испанию провел три полных сезона в составе московского «Динамо», сыграв в 72 матчах РПЛ и забив в них 15 мячей. За сборную России Захарян под руководством Валерия Карпина провел восемь встреч, не отметившись в них голами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пополнил футболист из Барселоны.