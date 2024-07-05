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Мбаппе призвал не сравнивать его с Роналду

Мбаппе назвал Роналду уникальным игроком и легендой мирового футбола

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Fabio Ferrari/Global Look Press

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в интервью RMC Sport заявил, что испытывает больше уважения к португальскому нападающему Криштиану Роналду.

25-летний футболист заявил, что для него большая честь сыграть против кумира в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Все знают, как я им восхищаюсь. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Он остается легендой футбола, но мы все равно рассчитываем победить», — заявил Мбаппе.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее Лионель Месси провел третий матч без голов на Кубке Америки.

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