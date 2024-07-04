Канчельскис о возможном трансфере Соболева в «Зенит»: за деньги родную мать продадут

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном трансфере игрока московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит», отметив, что у современных футболистов все упирается в деньги, передает «РБ Спорт».

«Ценности у футболистов сейчас изменились. Все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут», — сказал Канчельскис.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Зарема Салихова оценила вероятный уход Соболева из «Спартака» в «Зенит».