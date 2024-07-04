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Комментатор объяснил, почему Генцел не будет играть в звене с Кучеровым

Комментатор Майков: Генцел не будет играть в первом звене «Тампы»

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему приобретение Джейка Генцела не решает главной проблемы «Тампа-Бэй Лайтнинг» с составом.

«Окей, они соберут потенциально вообще мощнейшее первое звено в НХЛ: Генцел – Пойнт – Кучеров. Хотя я не уверен, что они будут играть так. Мне кажется, Генцел будет двигаться во второе звено. Потому что собрать такую ударную тройку – это будет разница [внутри состава] еще сильнее, чем была в этом сезоне. Проблема «Тампы»-то не в этом, не в ударной тройке», — считает Майков.

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» вышла в плей-офф с первой позиции уайлд-кард Восточной конференции, заняв четвертое место в Атлантическом дивизионе, и уступила в первом раунде Кубка Стэнли будущему обладателю трофея «Флорида Пантерз» со счетом 1-4 в серии. «Молния» заключила в межсезонье договор с самым звездным свободным агентом лиги, нападающим Джейком Генцелом на семь лет с окладом $9 млн.

Ранее Филипп Майков оценил работу «Вашингтона» на рынке свободных агентов.

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