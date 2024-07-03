«Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в товарищеском матче

Московское «Динамо» уступило в серии послематчевых пенальти белградскому «Партизану» в первом матче нового сезона.

Игра в рамках товарищеского турнира прошла в российской столице на «ВТБ Арене» и завершилась вничью — 2:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Иван Лепский и Вячеслав Грулев. У гостей отличились Неманья Николич и Александар Шчекич. В серии пенальти точнее оказались игроки «Партизана» — 4:2.

В следующем матче турнира «Динамо» сыграет против сербского ОФК. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 6 июля и начнется в 15:30 по московскому времени.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Ранее «Динамо» собирается подарить Канье Уэсту футболку и предложить болеть за клуб.