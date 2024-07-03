Турецкий депутат обвинил хейтеров Демирала в принадлежности к ЛГБТ*

Депутат Великого национального собрания Турции Мустафа Варанк в социальных сетях обвинил в принадлежности к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) тех, кто выступил против празднования нападающего Мериха Демирала после гола в 1/8 финала Евро-2024 против Австрии.

При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов «волчье сердце», что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

«Празднование гола Мериха — это ценность нашей земли. Мы гордимся нашим игроком и всегда вступаем на его стороне. Те, кто называет празднование гола «расизмом», сначала следует посмотреть на себя. Мы не ждем, что сторонники ЛГБТ, поймут турок», — заявил Варанк.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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