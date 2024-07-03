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Обменянного из «Тампы» Сергачева сравнили с оставшимся там Хедманом

Комментатор Майков: «Тампе» было логично избавиться от Сергачева

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Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и один из участников популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил действия менеджмента «Тампа-Бэй Лайтнинг» на рынке, в результате чего два года назад подписавший большой контракт с клубом защитник Михаил Сергачев был обменян в «Юту».

«Если выбирать между Сергачевым и Хедманом: взять двух защитников, и от одного нужно избавиться. Я думаю, логично, что это будет именно Сергачев, а не Хедман. Поэтому «Тампу» здесь в нынешней ситуации могу понять», — считает Майков.

Сергачев, зарабатывающий $8,5 млн в год, был обменян в «Юту» перед открытием рынка свободных агентов, что вкупе с другими действиями генерального менеджера Жюльена Бризбуа при обменах игроков освободило клубу деньги на подписание главного лота рынка – крайнего нападающего Джейка Генцела, получившего соглашение на семь лет с зарплатой $9 млн. Защитник Виктор Хедман был переподписан клубом на четыре года с окладом $8 млн.

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