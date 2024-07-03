Стал известен трансферный бюджет «Спартака»

Трансферный бюджет столичного «Спартака» на ближайшие одно-два окна превышает €50 млн. Об этом рассказал агент Герман Ткаченко в интервью Нобелю Арустамяну.

По его словам, красно-белые намерены всерьез навязать борьбу петербургскому «Зениту» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» громадный трансферный бюджет. €50-€60-€70 млн. Я думаю, такой. Они сейчас будут все опровергать, но я просто знаю. У «Спартака» есть деньги, Олег Малышев и Томаш Амарал должны ответственно к этому подходить. Может, бюджет на два окна, и важно, чтобы они им воспользовались, потому что сильный «Спартак» нужен лиге», — заявил Ткаченко.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Краснодару» продать двух воспитанников.