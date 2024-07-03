«Зенит» предложил «Краснодару» продать двух воспитанников

Петербургский «Зенит» предложил «Краснодару» продать полузащитников Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова. Об этом рассказал агент Герман Ткаченко в интервью Нобелю Арустамяну.

По его словам, при этом не исключен вариант, что Сперцян по ходу летнего трансферного окна окажется в каталонской «Жироне», которая в этом году дебютирует в Лиге чемпионов.

«Ни для кого не секрет, что «Зенит» немножко, так сказать, действовал агрессивно, и они прислали предложение в том числе и на Сперцяна. И на Черникова», — заявил Ткаченко.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

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