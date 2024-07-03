Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго тура пятая ракетка мира оказался сильнее 27-летнего представителя Франции Александра Мюллера. Встреча прошла на центральном корте Лондона под закрытой крышей и завершилась победой россиянина в четырех сетах со счетом 6:7, 7:6, 6:4, 7:5.

По ходу игры Медведев исполнил 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и выиграл 65% мячей с первой подачи. Мюллер выполнил пять эйсов, совершил три двойных ошибки и также выиграл 65% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

За выход в 1/8 финала турнира Медведев поспорит с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Чжичжэнь Чжан (Китай).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Новака Джоковича назвали антигероем теннисного мира.