Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2024

Даниил Медведев обыграл Александра Мюллера и вышел в третий круг Уимблдона-2024

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго тура пятая ракетка мира оказался сильнее 27-летнего представителя Франции Александра Мюллера. Встреча прошла на центральном корте Лондона под закрытой крышей и завершилась победой россиянина в четырех сетах со счетом 6:7, 7:6, 6:4, 7:5.

По ходу игры Медведев исполнил 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и выиграл 65% мячей с первой подачи. Мюллер выполнил пять эйсов, совершил три двойных ошибки и также выиграл 65% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

За выход в 1/8 финала турнира Медведев поспорит с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Чжичжэнь Чжан (Китай).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Новака Джоковича назвали антигероем теннисного мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами