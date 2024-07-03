Агент Угальде опроверг свои слова, согласно которым игрок перешел в «Спартак» из-за денег

Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, заявил, что его слова, согласно которым футболист Коста-Рики перешел в российский клуб только по финансовым причинам, перекрутили и неправильно преподнесли. Его заявление приводит Sport24.

«Это неправда и совсем не то, что я сказал. Кто-то все перекрутил. «Спартак» — великий клуб, известный во всем мире, и Манфред играет с огромной страстью к победе», — сказал Морсинк.

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в €24,8 млн. Его соглашение с российским клубом рассчитано на 4,5 года.

Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова» на турнире в межсезонье. В игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч. В Российской премьер-лиге Угальде дебютировал 2 марта в матче против «Зенита».

Всего в составе «Спартака» Угальде провел 16 матчей, в которых сумел один раз поразить ворота соперников.

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