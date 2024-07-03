Контракт Тренина с «Миннесотой» назвали сделкой всей жизни

Комментатор Филипп Майков высказался для «Газеты.Ru» высказался о подписании контракта между «Миннесота Уайлд» и российским нападающим Яковом Трениным в первый день работы рынка свободных агентов НХЛ.

«Есть еще переход Тренина. Вот это тоже для меня, конечно, огромный сюрприз. Я безумно рад за Тренина. Он классный игрок, но «Миннесота», которая дает ему 4 года и $3,5 млн, честно говоря, не знаю зачем. То есть это прям контракт его жизни, ему очень крупно повезло. Хотя, если так на прошлый сезон взглянуть, первая половина в «Нэшвилле» была неплохая, но не могу сказать, что хорошая. Усилением в плей-офф для «Колорадо» Тренин не стал. И что ему за один год «Миннесота» кладет больше, чем он заработал за весь прошлый контракт с «Нэшвиллом», это прям огромный подарок. Но здесь за него можно только порадоваться», — считает Майков.

Тренин начинал прошлый сезон в составе «Нэшвилл Предаторз», где до того провел всю свою энхаэловскую карьеру, но был по его ходу обменян в «Колорадо Эвеланш». Летом он стал свободным агентом и заключил договор с «Уайлд», где уже выступает другой россиянин Кирилл Капризов.

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