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«Деньги решают все»: переход иностранца в «Спартак» связали с финансами

Агент Манфреда Угальде: футболист перешел в «Спартак» из «Твенте» из-за денег

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IMAGO/Global Look Press

Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, заявил, что решение о переезде в Россию было принято по финансовыми причинам. Его слова приводит La Nacion.

«Порой ничего нельзя сделать, иногда деньги решают все, и это экономический шаг. Было бы довольно лицемерно с моей стороны утверждать, что именно это мы и планировали для Манфреда в плане футбола. Если вам предоставляется шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно отказать «нет», — заявил он.

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в €24,8 млн. Его соглашение с российским клубом рассчитано на 4,5 года.

Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова» на турнире в межсезонье. В игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч. В Российской премьер-лиге Угальде дебютировал 2 марта в матче против «Зенита».

Всего в составе «Спартака» Угальде провел 16 матчей, в которых сумел один раз поразить ворота соперников.

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