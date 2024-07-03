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Вратаря Бобровского предложили представить к госнаграде

В Госдуме предложили представить к госнаграде вратаря «Флориды» Бобровского

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Sam Navarro/Reuters

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, который принес победу своей команде в Кубке Стэнли, заслуживает государственной награды. Такое мнение в интервью Legalbet выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Нужно представить Бобровского к государственной награде! Его нужно отметить, Федерация хоккея России должна выступить инициатором. Если они не выступят с такой инициативой, то выступит наш комитет. Мы должны гордиться такими спортсменами», — заявил Свищев.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

В составе «Флориды», помимо Бобровского, выступают Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. Для Бобровского и Куликова Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко ранее уже выигрывал этот трофей — в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

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