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Бывший футболист «Краснодара»: «Динамо» на данный момент сильнее «Партизана»

Экс-игрок «Динамо» Тубич заявил, что «Динамо» сейчас сильнее «Партизана»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Краснодара» Неманья Тубич в преддверии Братского кубка отметил, что московское «Динамо» сейчас выглядит сильнее белградского «Партизана», передает ODDS.ru.

«Динамо — сильный соперник. Сезон отыграли с новым тренером, который был в шаге от чемпионства. Возможно, на данный момент «Динамо» сильнее «Партизана». Думаю, «Партизан» покажет хороший уровень», — сказал Тубич.

«Динамо» и «Партизан» сыграют 3 июля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Судьба чемпионства минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Обладателем золотых медалей стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее «Динамо» объявило о расставании с Шуниным.

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