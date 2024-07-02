Атаку сборной Франции назвали беззубой без Жиру

В четвертьфинальном противостоянии чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Франции и Португалии не будет фаворита, поскольку атакующая линия французов находится не в оптимальном состоянии, а игроки обеих команд отлично знают возможности соперников. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«У французов есть очень серьезные проблемы в атаке. Может, на этот матч и Жиру выйдет, потому что без него атака пока совсем беззубо играет. Дешам — опытный тренер, он решит, как лучше.

У португальцев очень опытная команда, кроме 39-летнего Роналду есть 41-летний Пепе, который находится в отличной форме. Есть и другие футболисты, которые уже выигрывали Евро.

Будет непростая игра, соперники знают друг друга наизусть. Так что выделить фаворита очень непросто», — считает Гладилин.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Ранее экс-футболист Деменко заявил, что в матче Франции и Португалии нет фаворита.