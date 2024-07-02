Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Атаку сборной Франции назвали беззубой без Жиру

Тренер Гладилин: игроки Португалии и Франции знают друг друга наизусть

close
100%
Michael Dalder/REUTERS

В четвертьфинальном противостоянии чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Франции и Португалии не будет фаворита, поскольку атакующая линия французов находится не в оптимальном состоянии, а игроки обеих команд отлично знают возможности соперников. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«У французов есть очень серьезные проблемы в атаке. Может, на этот матч и Жиру выйдет, потому что без него атака пока совсем беззубо играет. Дешам — опытный тренер, он решит, как лучше.

У португальцев очень опытная команда, кроме 39-летнего Роналду есть 41-летний Пепе, который находится в отличной форме. Есть и другие футболисты, которые уже выигрывали Евро.

Будет непростая игра, соперники знают друг друга наизусть. Так что выделить фаворита очень непросто», — считает Гладилин.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Ранее экс-футболист Деменко заявил, что в матче Франции и Португалии нет фаворита.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами