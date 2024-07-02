Стало известно, кто будет фаворитом матча между Францией и Португалией на Евро-2024

В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Франции и Португалии не будет фаворита. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Мне жалко, что Испания с Германией сыграют уже в четвертьфинале. Обидно, что такие команды уже сейчас вышли друг на друга, самые лучшие.

Однозначно, в противостоянии Франции и Португалии не будет фаворита. Номинально французы могут выглядеть фаворитами, но неизвестно, что португальцы продемонстрируют. Здесь любая ошибка дорогого стоит, мы в этом уже убедились. Как Англия отскочила в матче со Словакией! На 95-й минуте Беллингем забил такой потрясающий гол и спас команду!» — сказал Деменко.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

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