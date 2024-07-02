Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист ЦСКА отсутствует на сборах из-за судебного процесса

Футболист ЦСКА Мендес отсутствует на сборах команды из-за судебного процесса

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что чилийский футболист клуба Виктор Мендес отсутствует на сборах команды в Новогорске из-за того, что участвует в судебном процессе на родине, передает «Чемпионат».

«Все дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера. Долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно. Клуб, к сожалению, не обладал всей информацией», — сказал Брейдо.

28 июля 2022 года Мендес стал игроком ЦСКА. Полузащитник подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления. 13 августа он дебютировал за армейцев, выйдя в стартовом составе в матче против «Зенита». 3 декабря 2023 года в матче чемпионата России против «Ростова» забил первый гол за клуб.

В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (57).

Ранее девушка заявила, что Мендес бросил ее во время беременности.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами