Футболист ЦСКА отсутствует на сборах из-за судебного процесса

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что чилийский футболист клуба Виктор Мендес отсутствует на сборах команды в Новогорске из-за того, что участвует в судебном процессе на родине, передает «Чемпионат».

«Все дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера. Долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно. Клуб, к сожалению, не обладал всей информацией», — сказал Брейдо.

28 июля 2022 года Мендес стал игроком ЦСКА. Полузащитник подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления. 13 августа он дебютировал за армейцев, выйдя в стартовом составе в матче против «Зенита». 3 декабря 2023 года в матче чемпионата России против «Ростова» забил первый гол за клуб.

В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (57).

Ранее девушка заявила, что Мендес бросил ее во время беременности.