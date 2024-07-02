Гризманна упрекнули в том, что он пресытился футболом

Прежние лидеры сборной Франции находятся уже не в том состоянии, чтобы помогать своей команде добиваться высоких результатов. Об этом по итогам матча 1/8 финала чемпионата Европы между французами и сборной Бельгии «Газете.Ru» заявил бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Жиру уже выпал из обоймы, сидит в запасе. Гризманн, видимо, пресытился футболом, уже играет не в тех кондициях, что прежде. А это все-таки определяющие игроки в атаке. Мбаппе тоже был таким, но сейчас, пока он в маске, он играет от силы процентов на 70 от своих возможностей. А линия атаки — это главный козырь команды, но она сейчас играет ниже своих возможностей, поэтому у них такой результат», — констатировал Гладилин.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Ранее экс-игрок Деменко назвал обидным для Бельгии автогол против Франции на ЧЕ.