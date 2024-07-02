Гладилин объяснил, почему Франция победила Бельгию на ЧЕ

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Бельгии был ничейным. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Игра была ничейная, так сложилось — равная игра, где явного преимущества не было ни у одной команды. И у тех, и у других были шансы, но так получилось, что выиграли французы. Возможно, это и закономерно. Бельгийцам, конечно, обидно — они играли неплохо», — констатировал специалист.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей. При этом вратарь сборной Португалии Диогу Кошта отразил три пенальти подряд.

Ранее экс-игрок сборной Португалии Канейра заявил, что Роналду расстроен тем, что Евро-2024 — его последний крупный турнир.