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Уход двух россиян назвали большим ударом для «Локомотива»

Тренер Ташуев назвал уход Миранчука и Глушенкова большим ударом по «Локомотиву»

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РИА Новости

Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев назвал уход Антона Миранчука и Максима Глушенкова из московского «Локомотива» в одно трансферное окно большим ударом по составу команды и ее дальнейшим перспективам. Слова Ташуева приводит Legalbet.

«Если брать сторону болельщиков, которые хотят, чтобы «Локомотив» всегда был наверху и боролся за медали или чемпионство, то это, безусловно, большой удар по амбициям клуба и его составу. Это серьезные потери для московской команды. Миранчук, видимо, сам решил покинуть «Локомотив», а с Глушенковым, полагаю, сработал исключительно бизнес», — сказал Ташуев.

Специалист отметил, что Миранчук и Глушенков являлись системообразующими игроками в «Локомотиве». По словам Ташуева, заменить Миранчука способен полузащитник Никита Салтыков, который перешел в состав «железнодорожников» еще в январе 2024 года, но доигрывал сезон в прежнем клубе.

«А вот Глушенкова «Локомотиву» вообще будет очень сложно заменить», — сказал Ташуев.

Глушенков перешел в «Зенит» за €6,3 млн. Миранчук покинул клуб бесплатно — свободным агентом.

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