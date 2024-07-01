Несколько российских теннисистов отказались ехать на Олимпиаду

Теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде, передает сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Мирра Андреева приняли приглашение на Игры. Анастасия Потапова была допущена к Играм, но пока не ответила на приглашение отказом или согласием.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Арина Соболенко снялась с Уимблдона.