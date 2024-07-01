Смородская назвала Промеса бандитом

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на уход Квинси Промеса из столичного «Спартака», назвав его бандитом, передает «Матч ТВ».

«Чем запомнился Промес? Футболист неплохой был, но, к сожалению, бандит. Думаю, вряд ли он вернется. Скорее всего, он будет сидеть в тюрьме», — сказала Смородская.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее Промес покинул «Спартак».