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«Непозволительно так себя вести»: Рублева призвали стать спокойнее

Пивоварова заявила, что непозволительно вести себя на корте, как Рублев

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Yves Herman/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что эмоциональные вспышки на корте мешают Андрею Рублеву достигать больших результатов.

«Конечно, психология влияет на игру Рублева. Сейчас уже непозволительно так себя вести. Я понимаю, что такие яркие личности, как Андрей, не могут себя полностью контролировать, но очень хочу напомнить про ситуацию с Роджером Федерером.

Однажды он услышал, как соперник после матча сказал: «Дай Федереру поиграть два часа, и он отдаст все сам». Это распространяется и на Рублева. Он сам отдает все, что ему идет в руки. Андрей — талантливый игрок, но из-за своей психологии, к сожалению, упускает возможности.

Нужно становиться сильнее, увереннее, спокойнее. Думаю, команда Рублева знает, за счет чего он может прибавить», — сказала Пивоварова.

1 июля в Лондоне стартовал третий турнир «Большого шлема» в сезоне — Уимблдон. Рублев сыграет в первом круге с аргентинцем Франсиско Комесаньей, который является 87-й ракеткой мира. Сам россиянин занимает шестое место в мировом рейтинге.

Ранее российская теннисистка снялась с Уимблдона.

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