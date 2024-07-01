Квинси Промес покинул «Спартак»

Нидерландский футболист Квинси Промес покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта, передает официальный сайт клуба.

«На данном этапе говорить о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным. Наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу», — говорится в заявлении клуба.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее «Спартаку» посоветовали не возвращать Промеса в команду.