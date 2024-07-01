Агент Миранчука предрек крах «Локомотиву»

Вадим Шпинев, агент бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью «Спорт-Экспрессу» предрек «железнодорожникам» большие проблемы в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, текущая трансферная политика руководства красно-зеленых приведет к тому, что в команде не останется игроков, из-за чего клуб рухнет в турнирной таблице.

«Клуб будет просто бороться за выживание и за попадание в переходные матчи», — заявил Шпинев.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истек 30 июня 2024 года и не был продлен. Теперь игрок может бесплатно присоединиться к другому клубу.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 38 матчах в составе «железнодорожников» и отличился восемью голами и семью результативными передачами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Динамо» объявило о расставании с Антоном Шуниным.