Бобровский отпраздновал победу «Флориды» в Кубке Стэнли, обернувшись в российский флаг

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский выступил на чемпионском параде в честь первого в истории франшизы Кубка Стэнли в российском флаге.

Во время торжественной речи 35-летний голкипер вспомнил, как после перехода в 2019 году пообещал выиграть трофей, а также поблагодарил болельщиков, партнеров и руководство команды за работу в прошедшем сезоне.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

В составе «Флориды», помимо Бобровского, выступают Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. Для Бобровского и Куликова Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко ранее уже выигрывал этот трофей — в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

Ранее Сергей Бобровский высказался о решении IIHF не включать россиян в статью о Кубке Стэнли.