«Зенит» намерен увезти лидера «Краснодара» Кордобу

Петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, во время вечеринки, прошедшей 30 июня, у генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева спросили о потенциальных новичках клуба, на что тот ответил, что ожидает перехода Кордобы.

Зимой «Зенит» направил предложение в «Краснодар» о трансфере игрока на сумму в €25 млн, но получил отказ.

31-летний Джон Кордоба в прошедшем сезоне чемпионата России провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил три результативные передачи.

Чемпионом страны 2024 года стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. Серебряные медали по итогам сезона завоевал «Краснодар», бронзовые — у московского «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее голкипер сборной Грузии не смог побить рекорд Акинфеева по числу сейвов на Евро.