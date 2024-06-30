Мбаппе рассказал, почему Франция мало забила на Евро-2024

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что французы мало забивают на Евро-2024 из-за отсутствия риска, передает RMC Sport.

«Нет ни одного игрока, который оказался бы перед вратарем и сказал, что промахнется. Я уверен, что мы воспользуемся шансом», — сказал Мбаппе.

На текущем Евро Франция забила два мяча в трех матчах. В 1/8 финала Франция сыграет с Бельгией. Матч пройдет 1 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче Италия обыграла Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Италия уже выбыла с Евро-2024, уступив в 1/8 финала Швейцарии (0:2).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Англия обыграла Словакию в матче 1/8 финала Евро-2024, отыгравшись на последней минуте.