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Газзаев о Хвиче: он является безусловным лидером сборной Грузии

Тренер Газзаев заявил, что Хвича является безусловным лидером сборной Грузии

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал Хвичу Кварацхелию безусловным лидером национальной команды Грузии, передает Metaratings.

«Конечно, Хвича является безусловным лидером сборной Грузии. Это очевидно. Лидеры дают результат и своим авторитетом создают внутри коллектива победную ауру», — сказал Газзаев.

В турнирной таблице группы F Евро-2024 Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча между Испанией и Грузией, которая пройдет в рамках 1/8 финала Евро, состоится 30 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее тренер сборной Грузии Вилли Саньоль заявил, что его команда ничего не боится.

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