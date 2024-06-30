Сборная Германии вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Германии обыграла команду Дании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата Европы по футболу и вышла в следующий раунд плей-офф турнира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встреча прошла в субботу в Дортмунде и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Германии. Победные голы забили Кай Хаверц на 53-й минуте матча, с пенальти, и Джамал Мусиала на 68-й минуте.

Вратарь Мануэль Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству матчей на чемпионатах Европы, забив 19 мячей. Своим рекордом он превзошел достижение Бастиана Швайнштайгера, который забил 18 мячей.

Встреча Германии и Дании была прервана в первом тайме из-за сильной грозы с градом. Главный арбитр англичанин Майкл Оливер увел команды в подтрибунное помещение на 36-й минуте.

Затем матч был возобновлен, игроки вернулись на поле, провели разминку и продолжили игру. В четвертьфинале немцы 5 июля в Штутгарте сыграют с победителем матча Испания — Грузия.

Ранее Швейцария обыграла Италию и вышла в четвертьфинал Евро-2024.