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«ПСЖ» готов заплатить за 16-летнего футболиста €250 млн

Mundo Deportivo: «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» €250 млн за 16-летнего Ямаля

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Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский «ПСЖ» готов заплатить каталонской «Барселоне» €250 млн за 16-летнего Ламина Ямаля, передает Mundo Deportivo.

Отмечается, что «Барселона» не готова расстаться с футболистом ни за какие деньги.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Ямаль провел за «Барселону» 37 матчей, забив пять мячей. В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» заняла второе место, набрав 85 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», опередив «Барселону» на десять очков. Третье место заняла «Жирона», набрав 81 балл.

Ямаль стал самым молодым футболистом чемпионатов Европы. Футболист вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии в возрасте 16 лет 338 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из сборной Польши, который на прошлом чемпионате Европы сыграл в возрасте 17 лет 246 дней.

Ранее Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории Евро.

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