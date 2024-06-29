Голкипер Лунин хочет покинуть «Реал»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть клуб, передает Marca.

Руководство мадридской команды предложило Лунину новый контракт, но украинец отклонил его. Соглашение Лунина с «Реалом» истекает летом 2025 года.

27 июня статистический сайт WhoScored признал Лунина худшим игроком Евро-2024. Вратарь получил оценку 3.8. Он сыграл в матче первого тура группового этапа против Румынии, в котором украинцы проиграли со счетом 0:3.

Украинец Лунин может оказаться в одной команде с российским голкипером Матвеем Сафоновым, которого «ПСЖ» купил у «Краснодара» за €20 млн в текущее летнее трансферное окно. О подписании контракта, срок которого рассчитан до 2029 года, было объявлено 14 июня.

В прошлом сезоне Лунин провел за «Реал» 21 матч в чемпионате Испании и 8 матчей в Лиге чемпионов. Он стал основным голкипером команды, когда травмировался первый номер «Реала» Тибо Куртуа.

Ранее Лунин отреагировал на изгнание из стартового состава сборной Украины.