Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голкипер Лунин хочет покинуть «Реал»

Marca: украинский вратарь Лунин хочет покинуть «Реал»

close
100%
Global Look Press

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть клуб, передает Marca.

Руководство мадридской команды предложило Лунину новый контракт, но украинец отклонил его. Соглашение Лунина с «Реалом» истекает летом 2025 года.

27 июня статистический сайт WhoScored признал Лунина худшим игроком Евро-2024. Вратарь получил оценку 3.8. Он сыграл в матче первого тура группового этапа против Румынии, в котором украинцы проиграли со счетом 0:3.

Украинец Лунин может оказаться в одной команде с российским голкипером Матвеем Сафоновым, которого «ПСЖ» купил у «Краснодара» за €20 млн в текущее летнее трансферное окно. О подписании контракта, срок которого рассчитан до 2029 года, было объявлено 14 июня.

В прошлом сезоне Лунин провел за «Реал» 21 матч в чемпионате Испании и 8 матчей в Лиге чемпионов. Он стал основным голкипером команды, когда травмировался первый номер «Реала» Тибо Куртуа.

Ранее Лунин отреагировал на изгнание из стартового состава сборной Украины.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами