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Агент российского голкипера назвал ЦСКА «золотой клеткой»

Агент голкипера ЦСКА Помазуна Сафонов: он не хочет сидеть в «золотой клетке»

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РИА Новости

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, говоря о будущем футболиста, отметил, что тот хочет играть и занять позицию основного вратаря. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«И, конечно, хочется поиграть в более статусной команде, потому что психологически трудно бороться каждый год за выживание, как это было в прошлом году в «Урале». Но важно, что у Ильи есть действующий контракт с ЦСКА, будем решать будущее вратаря совместно с клубом. Помазун не хочет сидеть в «золотой клетке», — заявил он.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее испанский гранд ответил на слухи об интересе к Помазуну.

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