Аршавин назвал главное разочарование Евро-2024

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» признался, что считает сборную Сербии главным разочарованием завершившегося группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Я выбрал сербов: есть хорошие игроки, но команда приехала как разобранная. Тренер так и не нашел оптимальные сочетания, особенно в атаке», — сказал Аршавин.

В последнем туре Евро-2024 Сербия сыграла вничью с Данией. Встреча завершилась со счетом 0:0. Сербской сборной для продолжения борьбы была необходима победа.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав пять очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав три балла. Словенцы отстали от датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций , следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее был назван главный недостаток Евро-2024.