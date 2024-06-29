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Скандального игрока «Спартака» призвали выгнать на все четыре стороны

Экс-гендиректор «Спартака» Первак призвал выгнать Соболева из команды

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак раскритиковал нападающего Александра Соболева за некрасивое поведение на тренировках команды на фоне слухов об его возможном переходе в петербургский «Зенит». Слова Первака приводит Legalbet.

«Мне Соболев вообще не нравится. Он как человек — гoвно. В Петербурге сидят далеко не самые глупые люди. Там очень следят за микроклиматом в коллективе. Это в сегодняшнем «Спартаке» такая администрация, которая может позволить так себя вести абсолютно среднему футболисту», — сказал Первак.

Бывший гендиректор «Спартака» призвал не сравнивать Соболева с Артемом Дзюбой, который тоже перешел из стана красно-белых в «Зенит». По мнению Первака, Соболев сильно уступает Дзюбе по спортивным качествам.

«Дзюба — другой человек, он совершенно другого типа спортсмен, значительно большего добился в своей карьере. И какие-то вещи все-таки Дзюбе можно прощать. А Соболев — никудышный спортсмен. Я бы его выгнал на все четыре стороны», — сказал Первак.

Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. Его контракт истекает летом 2026 года.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл в 34 матчах и отличился десятью забитыми мячами и девятью голевыми пасами.

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