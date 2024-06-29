Скандального игрока «Спартака» призвали выгнать на все четыре стороны

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак раскритиковал нападающего Александра Соболева за некрасивое поведение на тренировках команды на фоне слухов об его возможном переходе в петербургский «Зенит». Слова Первака приводит Legalbet.

«Мне Соболев вообще не нравится. Он как человек — гoвно. В Петербурге сидят далеко не самые глупые люди. Там очень следят за микроклиматом в коллективе. Это в сегодняшнем «Спартаке» такая администрация, которая может позволить так себя вести абсолютно среднему футболисту», — сказал Первак.

Бывший гендиректор «Спартака» призвал не сравнивать Соболева с Артемом Дзюбой, который тоже перешел из стана красно-белых в «Зенит». По мнению Первака, Соболев сильно уступает Дзюбе по спортивным качествам.

«Дзюба — другой человек, он совершенно другого типа спортсмен, значительно большего добился в своей карьере. И какие-то вещи все-таки Дзюбе можно прощать. А Соболев — никудышный спортсмен. Я бы его выгнал на все четыре стороны», — сказал Первак.

Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. Его контракт истекает летом 2026 года.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл в 34 матчах и отличился десятью забитыми мячами и девятью голевыми пасами.

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