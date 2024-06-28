«Спартак» «Зениту» больше не соперник»: Зарема об уходе Соболева

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова критично высказалась о вероятном трансфере нападающего красно-белых Александра Соболева в петербургский «Зенит». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вернее, «Спартак» «Зениту» больше не соперник ни в медиаплане, ни в спортивном. Традиционные клубные Telegram-каналы закидывают фейковой информацией о стоимости трансфера, будущей зарплате игрока. Потому что дана команда «фас», нужно обелить и Малышева, и Амарала. Что сделали они с обстановкой в команде, почему главный актив не хочет больше играть за «Спартак»?» — заявила Салихова.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее стала известна реакция «Зенита» на возможный трансфер Соболева.