«Вселенная схлопнулась»: Медведева опубликовала фото с Малининым

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию с фигуристом из США Ильей Малининым.

«Вселенная схлопнулась», — подписала фото Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить чисто четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире, хотя попытки (в том числе и на Олимпийских играх — 2022) совершал представитель Японии Юдзуру Ханю.

Ранее Медведева назвала имена трех величайших спортсменов в истории.