Назван главный недостаток Евро-2024

Минус проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу заключается в том, что на турнире нет звезд, которые решали бы исходы матчей. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко, выделив лишь форварда немецкой сборной Флориана Вирца.

«Пока мы не видим яркую звезду на турнире. Если раньше могли выделять, допустим, Роналду, когда он был на пике, то на сегодняшний день сложно кого-то выделить. Может быть, только в сборной Германии есть молодая звездочка — Вирц, 17-й номер, он хорошо себя рекомендует. А больше не могу назвать никого, кого бы обсуждали и о ком говорили бы, что это некая новая надежда. Мы привыкли к футболистам, которые становились чемпионами мира, Европы, но, к примеру, в сборной Италии сейчас некого выделить. Личностей почему-то нет», — сказал Деменко.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

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