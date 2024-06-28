Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван главный недостаток Евро-2024

Экс-игрок Деменко заявил, что на Евро-2024 нет звезд

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Минус проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу заключается в том, что на турнире нет звезд, которые решали бы исходы матчей. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко, выделив лишь форварда немецкой сборной Флориана Вирца.

«Пока мы не видим яркую звезду на турнире. Если раньше могли выделять, допустим, Роналду, когда он был на пике, то на сегодняшний день сложно кого-то выделить. Может быть, только в сборной Германии есть молодая звездочка — Вирц, 17-й номер, он хорошо себя рекомендует. А больше не могу назвать никого, кого бы обсуждали и о ком говорили бы, что это некая новая надежда. Мы привыкли к футболистам, которые становились чемпионами мира, Европы, но, к примеру, в сборной Италии сейчас некого выделить. Личностей почему-то нет», — сказал Деменко.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: ИспанияГрузия, Германия — Дания, ПортугалияСловения, ФранцияБельгия, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее экс-игрок Масалитин допустил, что маска может мешать форварду Франции Мбаппе.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами