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Мостовой заявил, что устроил Абаскаля в испанский клуб

Мостовой: я прорекламировал Абаскаля, и он подписал контракт с «Гранадой»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что рад назначению Гильермо Абаскаля главным тренером «Гранады», а также пошутил, что это событие произошло благодаря тому, что он часто вспоминал испанского тренера в своих интервью. Слова Мостового приводит Legalbet.

«Зачем я часто говорю про Абаскаля и «рекламирую» его? Да, кстати, я дал рекламу и он подписал контракт с «Гранадой», — сказал Мостовой. — Я рад его назначению, он молодец. Он же много раз говорил, что приехал в Россию учиться, набираться опыта».

Бывший полузащитник сборной России подчеркнул, что Абаскалю выдали большой кредит доверия в «Спартаке», тренером которого он являлся с лета 2022 года по апрель 2024-го.

«Ему два года давали столько денег и сыпали столько комплиментов, что ни одному человеку, который всю жизнь футболу отдал, такого не дают», — сказал Мостовой.

Под руководством Абаскаля «Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.

Теперь 35-летний специалист будет работать в «Гранаде», которая по итогам сезона-2023/24 заняла последнее место в Ла Лиге и вылетела во второй по силе испанский дивизион — Сегунду.

Ранее украинский футболист был признан худшим игроком группового этапа Евро-2024.

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