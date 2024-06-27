Футболист сборной Бельгии перед игрой с Францией: я сильно боюсь Мбаппе

Футболист сборной Бельгии Ян Вертонген перед матчем 1/8 финала Евро-2024 против сборной Франции иронично заявил о страхе перед французским нападающим Килианом Мбаппе, передает Sports.fr.

«Это будет сложный матч против одной из лучших команд турнира и последних десяти лет. Я очень, очень сильно боюсь Мбаппе», — сказал Вертонген.

Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура Евро-2024 против Австрии. Для него была изготовлена специальная маска, в которой он будет играть на Евро. Нападающий попал в запас на матч второго тура против Нидерландов, который состоялся 21 июня и завершился со счетом 0:0, однако на поле так и не появился. Француз вышел в стартовом составе на матч третьего тура против Польши (1:1).

Матч между Францией и Бельгией состоится 1 июля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

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