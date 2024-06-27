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На 46-м году жизни умер баскетболист «Автодора» и сборной Украины Николай Хряпа

Экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа ушел из жизни в возрасте 45 лет

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На 46-м году жизни умер экс-баскетболист саратовского «Автодора» Николай Хряпа, передает пресс-служба команды.

«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Хряпа выступал за «Автодор» с 1995 по 2001 год. В сезоне-1998/99 он стал лучшим молодым игроком Евролиги. Николай — старший брат бывшего баскетболиста ЦСКА Виктора Хряпы.

Николай Хряпа является воспитанником «Автодора». Выступал за сборную Украины.

Ранее бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Березин скончался в возрасте 52 лет. Последние годы жизни Березин проживал в США. Ассоциация ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразила соболезнования родным и близким хоккеиста. О причинах смерти игрока не сообщается. Березин выступал в НХЛ за »Торонто Мэйпл Лифс», »Финикс Койотс», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхокс»

Ранее вратарь сборной Черногории умер в возрасте 26 лет.

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