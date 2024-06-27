Экс-хоккеист Кожевников: Мичков поторопился с переездом в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что хоккеист Матвей Мичков поторопился с переездом из петербургского СКА в «Филадельфию Флайерз», передает Metaratings.ru.

«Я думаю, он поторопился. Желание играть в НХЛ у него огромное. Но не исключаю, что его убедили уехать агенты. Посмотрим, что у него получится. Дай бог, чтоб у него все срослось. Конечно, рановато он уехал», — сказал Кожевников.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11 место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

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