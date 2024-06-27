Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Деменко: сборная Украины заслуживала большего на Евро-2024

Экс-футболист Деменко назвал обидным вылет сборной Украины с Евро-2024

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Сборная Украина, не пробившаяся в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2024, заслуживала большего. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил известный в прошлом футболист, бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Однозначно, сборная Украины заслуживала большего. Она проиграла первый матч, да, но потом выиграла у словаков, сыграла вничью с бельгийцами. Наверное, самый обидный результат в этой группе», — считает Деменко.

Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако Украина заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на европейском первенстве с разгромного поражения от Румынии 0:3, затем победили Словакию 2:1 и сыграли вничью с Бельгией 0:0.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: ИспанияГрузия, ГерманияДания, ПортугалияСловения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее тренер Гладилин заявил, что результат Украины на Евро-2024 не является провалом.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами