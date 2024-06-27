Деменко: сборная Украины заслуживала большего на Евро-2024

Сборная Украина, не пробившаяся в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2024, заслуживала большего. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил известный в прошлом футболист, бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Однозначно, сборная Украины заслуживала большего. Она проиграла первый матч, да, но потом выиграла у словаков, сыграла вничью с бельгийцами. Наверное, самый обидный результат в этой группе», — считает Деменко.

Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако Украина заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на европейском первенстве с разгромного поражения от Румынии 0:3, затем победили Словакию 2:1 и сыграли вничью с Бельгией 0:0.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее тренер Гладилин заявил, что результат Украины на Евро-2024 не является провалом.