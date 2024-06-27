«Краснодар» объявил о трансфере воспитанника «Зенита»

Футбольный клуб «Краснодар» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника калининградской «Балтики» Данила Козлова.

19-летний футболист будет выступать за южан под восьмым номером. Трудовое соглашение между Козловым и «Краснодаром» рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля 2024 года в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне назвал украинца Александра Зинченко невероятным.